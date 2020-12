Giorgia Palmas positiva al Covid dopo Magnini: come sta la figlia di 3 mesi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Doccia gelata per la coppia formata dall'ex Velina di Striscia la notizia e l'ex nuotatore che ha trascorso questo Natale in maniera assai triste... L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 25 dicembre 2020) Doccia gelata per la coppia formata dall'ex Velina di Striscia la notizia e l'ex nuotatore che ha trascorso questo Natale in maniera assai triste... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

marcovarini : @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan @apietrafitta… - Italia_Notizie : Anche Giorgia Palmas positiva al Covid. Preoccupazione per la bimba di 3 mesi - zazoomblog : Giorgia Palmas positiva al Covid come Filippo Magnini: come sta la piccola Mia - #Giorgia #Palmas #positiva #Covid - GiulivoGiovanni : RT @ilgiornale: Dopo la positività di Magnini anche Giorgia Palmas ha annunciato sui social di essersi contagiata e ha affidato al web un l… - ilgiornale : Dopo la positività di Magnini anche Giorgia Palmas ha annunciato sui social di essersi contagiata e ha affidato al… -