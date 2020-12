Giga gratis per il Natale: il regalo delle compagnie telefoniche (Di venerdì 25 dicembre 2020) Accolta la proposta per il Natale della ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano: per tutta la giornata Tim, Vodafone e WindTre mettono a disposizione dei propri clienti i Giga gratis. Internet senza limiti: è questo il regalo offerto dalle compagnie telefoniche Tim, Vodafone e WindTre per il Natale 2020. Fino alla mezzanotte di oggi, 25 dicembre, i clienti dei tre principali operatori italiani potranno navigare utilizzando i Giga gratuiti. Il fine è quello di agevolare i contatti tra parenti, amici e persone care che sono distanti a causa delle restrizioni nella circolazione dovute alla necessità di contrastare la diffusione del Covid. L’iniziativa potrebbe essere ripetuta anche in ... Leggi su ck12 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Accolta la proposta per ildella ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano: per tutta la giornata Tim, Vodafone e WindTre mettono a disposizione dei propri clienti i. Internet senza limiti: è questo ilofferto dalleTim, Vodafone e WindTre per il2020. Fino alla mezzanotte di oggi, 25 dicembre, i clienti dei tre principali operatori italiani potranno navigare utilizzando igratuiti. Il fine è quello di agevolare i contatti tra parenti, amici e persone care che sono distanti a causarestrizioni nella circolazione dovute alla necessità di contrastare la diffusione del Covid. L’iniziativa potrebbe essere ripetuta anche in ...

