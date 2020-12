GFVIP | la calda notte di Natale di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli | cosa è successo?

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo un pomeriggio di coccole, abbracci e affettuosi atteggiamenti,hanno trascorso la vigilia dimolto vicini. I due sembrano essere molto affiatati e i dubbi e le incertezze disul suo stato sentimentale sembrano essere stati superati: da Elisabetta Gregoraci uscita dalla casa per scelta che gli avrebbe dovuto lasciare il cuore infranto ad Ariadna Romero ex e madre di suo figlio Leonardo di cui si è detto non totalmente disinnamorato, l’ex velino sembra essere andato oltre, per la precisione, tra le braccia di. Unadidecisamente moltoperche a quanto pare ...