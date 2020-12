Gettato nella spazzatura | gatto viene salvato e nominato viceministro della protezione animali

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Il poveroera stato legato in un sacco e lasciato morire prima di essere. L’intervento provvidenziale dell’uomo che gli hala vita Un salvataggio miracoloso proprio nel periodo natalizio quello avvenuto in Russia il 21 dicembre presso la compagnia Gorkomkhoz di Ulyanovsk, città natale di Vladimir Lenin, fondatore dell’Unione Sovietica. Unè statoall’ultimo da una morte incombente nel tritarifiuti da Mikhail Tukashin, un operaioditta di smaltimento rifiuti, che mentre smistava i sacchi diha udito un miagolio proveniente da un sacco. L’animale era stato chiuso in un sacco con delle fascette molto probabilmente dagli ex proprietari, che lo hanno crudelmente bloccato ...