Gesù di Nazaret, la storia del personaggio più importante del mondo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gesù di Nazaret è la figura centrale del cristianesimo. La più diffusa delle tre religioni monoteiste lo considera infatti come il Cristo, il Messia, cioè il Cristo fatto uomo, a differenza dalla religione ebraica che invece lo sta ancora attendendo e considera Gesù solo come un predicatore errante. Per l'Islam Gesù fu un profeta come Maometto. Le principali fonti testuali che narrano della sua vita sono i quattro vangeli canonici scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Le ricerche sulla storia di Gesù trovano inoltre origine nelle lettere di San Paolo e negli Atti degli Apostoli. La data di nascita non si conosce con esattezza. Secondo la tradizione la data del Natale sarebbe il 25 dicembre. La datazione più corretta colloca la nascita negli ultimi anni di re Erode, attorno al 7-6 ... Leggi su metropolitanmagazine

