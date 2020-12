MoliPietro : George Michael una leggenda della musica che manca da 4 anni - untuffoalcuore : Hai espresso il desiderio di essere ricordato come un grande cantautore e una persona integra. Lo eri, George, lo e… - YNuvole : Allenamento natalizio.. cuffie all’orecchio, Nirvana e vai, altro che George Michael!! #BuonNatale2020 - elsstae : non dovete pullarmi george michael che poi io mi butto eh - nxvantatre : George Michael sarebbe fiero di voi -

Ultime Notizie dalla rete : George Michael

Il famoso e talentuoso artista conosciuto professionalmente come George Michael una leggenda della musica, era un cantante, cantautore, produttore discografico e filantropo che divenne famoso come ...Il 25 dicembre 2016 l'artista si spegneva a 53 anni nella sua casa in Inghilterra. Lo ricordiamo con una playlist George Michael è scomparso il 25 dicembre del 2016. Proprio nel giorno di Natale, in ...