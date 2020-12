Gambe | cure | rimedi naturali e massaggi fai da te

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 dicembre 2020)fai da te per il loro benessere. Quante volte dopo una lunga giornata di lavoro siamo tornate a casa con ledoloranti e gonfie. Gli arti inferiori sostengono tutto il peso del corpo, per questo dovrebbero essere trattate con riguardo, anche per evitare che, a lungo andare portino, problemi alla schiena, Per avere semprebelle e scattanti, dobbiamo capire da dove arriva il problema e poi attuare qualche piccola strategia per migliorare la situazione. Perché lesi gonfiano La salute delledipende da molti fattori, l’abitudine di stare molto tempo in piedi o, al contrario, molto tempo seduti è una delle cause principali di gonfiore stanchezza e ritenzione idrica. Nel corso ...