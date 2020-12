Gallerie e strade Anas, cinquanta milioni alla Puglia (Di venerdì 25 dicembre 2020) E' quanto prevedono i due bandi pubblicati dall'azienda del Gruppo FS Italiane sulla Gazzetta Ufficiale, che riguardano la manutenzione programmata della rete in tutta Italia e che, complessivamente, ... Leggi su bari.repubblica (Di venerdì 25 dicembre 2020) E' quanto prevedono i due bandi pubblicati dall'azienda del Gruppo FS Italiane sulla Gazzetta Ufficiale, che riguardano la manutenzione programmata della rete in tutta Italia e che, complessivamente, ...

rep_bari : Gallerie e strade Anas, cinquanta milioni alla Puglia - markus_auto : Anas: 1,5 miliardi di euro per gallerie e strade ... - MoliseTabloid : Manutenzione strade e gallerie sulle Statali molisane, doppio bando Anas da 60 milioni di euro - zazoomblog : Anas 15 miliardi per la manutenzione di strade e gallerie. In Liguria interventi per 75 milioni - #miliardi… - BabboleoNews : 75 milioni alla #Liguria per lavori di manutenzione su strade e gallerie. E' l'importo complessivo di 2 bandi regio… -