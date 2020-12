Furto la notte di Natale nella fabbrica Siderpotenza: ladri sfondano la recinzione (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le telecamere hanno filrmato tutto, dal momento dell'arrivo e del "sopralluogo", poco pria di mezzanotte, alla fuga con due automezzi, un furgone e un camioncino dopo circa un'ora. E' questo il film ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le telecamere hanno filrmato tutto, dal momento dell'arrivo e del "sopralluogo", poco pria di mezza, alla fuga con due automezzi, un furgone e un camioncino dopo circa un'ora. E' questo il film ...

Le telecamere hanno filrmato tutto, dal momento dell'arrivo e del "sopralluogo", poco pria di mezzanotte, alla fuga con due automezzi, un furgone e un camioncino dopo circa un'ora. E' questo il film d ...

Il Natale non ferma i ladri, due furti nella notte

Il titolare di Cioccolato Giovannini si è accorto del furto, quando si è recato presso l’attività per l’apertura al pubblico. Ignoti hanno spaccato con un masso un vetro sul retro del locale per poi ...

