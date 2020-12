Fulham-Southampton Boxing Day | ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilè un buon esempio di come sia rischioso pagare le antepost sulla retrocessione con tanto anticipo, come ha fatto qualche bookmaker locale per farsi pubblicità. Gli uomini di Scott Parker hanno avuto bisogno di alcune settimane per trovare la loro dimensione in Premier League ma poi sono cresciuti: hanno perso solo uno degli InfoBetting: Scommesse Sportive e