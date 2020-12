Frastornati dalla mancanza di Pensiero (Di venerdì 25 dicembre 2020) Siamo Frastornati. Sì, Frastornati. E non tanto o non solo per i provvedimenti pasticciati e contradditori che dovrebbero governare le nostre vite professionali e familiari quanto per il vuoto concettuale che li contiene. Un vuoto pneumatico che ci lascia in balia di una indeterminazione insopportabile. Sappiamo che dobbiamo convivere con l’incertezza e vincerla tenendola abbracciata. Sappiamo che dobbiamo avere e dispensare fiducia. Sappiamo che dobbiamo essere e mostrarci responsabili. Ma abbiamo perso la percezione dei punti cardinali, e quindi l’orientamento, muovendoci a casaccio e con difficoltà. Manca, insomma, un inquadramento logico – filosofico potremmo azzardare – all’interno del quale collocare la bontà o la giustezza delle nostre azioni. Mai come in questo momento di proliferazione di norme e regolamenti ci siamo sentiti così soli con noi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) Siamo. Sì,. E non tanto o non solo per i provvedimenti pasticciati e contradditori che dovrebbero governare le nostre vite professionali e familiari quanto per il vuoto concettuale che li contiene. Un vuoto pneumatico che ci lascia in balia di una indeterminazione insopportabile. Sappiamo che dobbiamo convivere con l’incertezza e vincerla tenendola abbracciata. Sappiamo che dobbiamo avere e dispensare fiducia. Sappiamo che dobbiamo essere e mostrarci responsabili. Ma abbiamo perso la percezione dei punti cardinali, e quindi l’orientamento, muovendoci a casaccio e con difficoltà. Manca, insomma, un inquadramento logico – filosofico potremmo azzardare – all’interno del quale collocare la bontà o la giustezza delle nostre azioni. Mai come in questo momento di proliferazione di norme e regolamenti ci siamo sentiti così soli con noi ...

GaiaGaudenzi : RT @JacopoVeneziani: Dopo pochi minuti trascorsi in Piazza della Signoria a Firenze, si è quasi frastornati dalla ricchezza di questo museo… - AntonBera : RT @JacopoVeneziani: Dopo pochi minuti trascorsi in Piazza della Signoria a Firenze, si è quasi frastornati dalla ricchezza di questo museo… - lacoressa : RT @JacopoVeneziani: Dopo pochi minuti trascorsi in Piazza della Signoria a Firenze, si è quasi frastornati dalla ricchezza di questo museo… - carlo112244 : RT @JacopoVeneziani: Dopo pochi minuti trascorsi in Piazza della Signoria a Firenze, si è quasi frastornati dalla ricchezza di questo museo… - AcidaPenna : RT @JacopoVeneziani: Dopo pochi minuti trascorsi in Piazza della Signoria a Firenze, si è quasi frastornati dalla ricchezza di questo museo… -

Ultime Notizie dalla rete : Frastornati dalla Frastornati dalla mancanza di Pensiero Il Denaro VIDEO Juventus-Fiorentina 0-3, Highlights, gol e sintesi: Vlahovic e Caceres stendono i bianconeri! Prima sconfitta per CR7 e compagni

La Fiorentina ha firmato l'impresa nell'anticipo serale della 14ma giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. I Viola hanno sconfitto la Juventus con un perentorio 3-0 all'Allianz Stadium di Torino e ...

"Siamo ancora frastornati Grande uomo"

Oggi, ad un anno dalla sua scomparsa, desideriamo trovare le parole migliori per ricordarlo. È impensabile dimenticare perché siamo ancora frastornati, accettare è difficile. Alessandro era un grande ...

La Fiorentina ha firmato l'impresa nell'anticipo serale della 14ma giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. I Viola hanno sconfitto la Juventus con un perentorio 3-0 all'Allianz Stadium di Torino e ...Oggi, ad un anno dalla sua scomparsa, desideriamo trovare le parole migliori per ricordarlo. È impensabile dimenticare perché siamo ancora frastornati, accettare è difficile. Alessandro era un grande ...