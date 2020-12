Francesca Chillemi | la confessione | “L’evento che mi ha cambiato la vita”

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.fa unasulla suapassata. I fan sono increduli. Scopriamo insieme cos’ha detto.questa sera in prima serata sarà protagonista nel film, in onda su Canale 5, “Natale da chef“, diretto da Neri Parenti. Nel cast volti celebri del panorama cinematografico italiano: Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz, la

DiziDreams : RT @AndreaFoxPR: @FanClubAlbatros Francesca Chillemi la vedrei nel ruolo di Marianna - la Perla di Labuan. Bellissima e bravissima! #CanYa… - AndreaFoxPR : @FanClubAlbatros Francesca Chillemi la vedrei nel ruolo di Marianna - la Perla di Labuan. Bellissima e bravissima! #CanYamanSandokan - GALA_M_A1981 : @LuxVide @canyaman1989 @Lucaargentero Penso che sia chiaro che il personaggio femminile della serie #Sandokan dovre… - Angela94920036 : @FanClubAlbatros ma anche Francesca Chillemi ce la vedo benissimo. Mi piace moltissimo come attrice?? - Gemma21280987 : @FanClubAlbatros Francesca Chillemi o Miriam Leone -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Chillemi

TGCOM

Francesca Chillemi questa sera in prima serata sarà protagonista nel film, in onda su Canale 5, “Natale da chef“, diretto da Neri Parenti. Nel cast volti celebri del panorama cinematografico italiano: ...Anticipazioni Natale da Chef su Canale5: la trama del cinepanettone con Massimo Boldi Natale all'insegna di un classico dei cinepanettoni per Canale5.