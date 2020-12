Forza un posto di blocco e scappa, inseguito e arrestato dai carabinieri (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato una serie di controlli rafForzati nel pomeriggio del 24 Dicembre, con posti di controllo nei principali punti di transito e verifiche sul rispetto della normativa anti-contagio. In via Vesuvio è stato controllato e sottoposto a perquisizione un 48enne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 7,2 grammi di marijuana, suddivisa in dosi. L’uomo è stato denunciato a piede libero e la droga sequestrata. In Corso Vittorio Emanuele III, un veicolo condotto da un 64enne ha Forzato un posto di controllo. Dopo un inseguimento di alcuni minuti nelle vie del centro storico, l’uomo è stato raggiunto e bloccato. A bordo della vettura trasportava diverse stecche di sigarette di contrabbando, per un peso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato una serie di controlli rafti nel pomeriggio del 24 Dicembre, con posti di controllo nei principali punti di transito e verifiche sul rispetto della normativa anti-contagio. In via Vesuvio è stato controllato e sottoa perquisizione un 48enne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 7,2 grammi di marijuana, suddivisa in dosi. L’uomo è stato denunciato a piede libero e la droga sequestrata. In Corso Vittorio Emanuele III, un veicolo condotto da un 64enne hato undi controllo. Dopo un inseguimento di alcuni minuti nelle vie del centro storico, l’uomo è stato raggiunto e bloccato. A bordo della vettura trasportava diverse stecche di sigarette di contrabbando, per un peso ...

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato una serie di controlli rafforzati nel pomeriggio del 24 Dicembre, con posti di controllo nei principali punti di transito e verifiche ...

Difesa e Servizi: forse trovata la quadra, con De Leverano al…

LA SASSATA; Difesa e Servizi: forse trovata la quadra, con De Leverano al posto di Massagli Con l’individuazione di Luigi De Leverano, uno dei generali dell’Esercito più stim ...

