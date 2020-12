Floriana Messina si prepara ad un Natale esplosivo e delizia i fan con un nuovo scatto FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Siamo giunti alla tanto attesa vigilia die l’ex concorrente del Grande Fratello,, è pronta a festeggiare in maniera esplosiva. La bellezza napoletana, infatti, ha volutore tutti i suoi numerosi fan pubblicando una tema natalizio sul proprio profilo Instagram, in cui è ritratta in tutto il suo splendore e con le sue eccezionali forme accanto all’albero perfettamente addobbato. https://www.instagram.com/p/CJJA192HLfS/ SportFace.