Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini, spunta fuori un retroscena incredibile: è successo la prima volta che si sono visti (Di venerdì 25 dicembre 2020) In una loro recente intervista, Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini hanno svelato un inedito retroscena sulla prima che si sono visti. Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini, lo sappiamo benissimo, formano una delle coppie più belle della televisione italiana. Attualmente in onda su Real Time con ‘Junior Bake Off Italia’, vantano di una famiglia davvero incredibile. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 25 dicembre 2020) In una loro recente intervista,edhanno svelato un ineditosullache sied, lo sappiamo benissimo, formano una delle coppie più belle della televisione italiana. Attualmente in onda su Real Time con ‘Junior Bake Off Italia’, vantano di una famiglia davvero. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

brightvniall : madoo sto vedendo bake off italia junior e c'è una ragazzina che sta parlando con damiano e flavio montrucchio io al suo posto sarei morta - glucanto : Eh Babbo Flavio... posso scriverti una letterina di quelle come si deve? ???? Comunque sono bellissimi i Montrucchio’… - enyalis85 : Sconvolto ogni volta dalla bellezza di Flavio Montrucchio. - m4rgobbr : flavio montrucchio - DSpettacolo : Ci siamo. Junior Bake Off parte e per la prima volta a condurla saranno Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. In lo… -