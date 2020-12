Flavio Briatore | “Billionaire chiuso da 4 mesi ma i contagi aumentano | Gregoraci grande mamma”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 dicembre 2020)ha concesso un’intervista a Libero, nella quale l’imprenditore ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le varie polemiche che lo hanno toccato negli ultimi. In ordine cronologico la più recente è quella della Rolls Royce che ha bloccato il traffico a Milano: “Non ero io, appena il Corriere della Sera ha pubblicato la notizia ho chiamato il giornalista per fargli notare che non guido da 20 e che la mia macchina ha la targa monegasca e non italiana. Però hanno continuato a dire di avere le prove, quindi farò loro causa.“ La scorsa estateè stato al centro del ciclone per i casi Covid all’interno delin Sardegna: “Erano 28 positivi e non 60, tutti supportati e guariti. Se non si fosse parlato delma della Disco Bongo ...