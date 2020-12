Ferrari-Leclerc: intervista al pilota (Di venerdì 25 dicembre 2020) Carlo Vanzini ha tenuto un’intervista al pilota della Ferrari. Sono stati toccati diversi punti per gli obbiettivi futuri del duo Ferrari-Leclerc. Quali punti sono stati toccati? Nell’intervista esclusiva di Carlo Vanzini il pilota ha parlato della stagione difficile della Rossa, del futuro degli obbiettivi futuri della Ferrari e infine del lungo percorso che ha portato il pilota ad approdare nella tanto desiderata Formula 1. Con qualche parola anche sul rapporto con Verstappen, altro grande pilota affermato nel circolo. Ferrari-Leclerc: qualche spunto sull’intervista Qual è la critica che ti ha fatto arrabbiare di più? “Una che mi tocca più di altre è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) Carlo Vanzini ha tenuto un’aldella. Sono stati toccati diversi punti per gli obbiettivi futuri del duo. Quali punti sono stati toccati? Nell’esclusiva di Carlo Vanzini ilha parlato della stagione difficile della Rossa, del futuro degli obbiettivi futuri dellae infine del lungo percorso che ha portato ilad approdare nella tanto desiderata Formula 1. Con qualche parola anche sul rapporto con Verstappen, altro grandeaffermato nel circolo.: qualche spunto sull’Qual è la critica che ti ha fatto arrabbiare di più? “Una che mi tocca più di altre è ...

SkySportF1 : Ferrari, Leclerc: 'Verstappen? Da piccoli non potevamo vederci'. Stasera in esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport U… - infoitsport : Ferrari, Leclerc: 'Odiavo Verstappen, i media ingiusti con Vettel' - zazoomblog : Leclerc: Ferrari miglioriamo insieme. Verstappen? Da piccoli ci odiavamo - #Leclerc: #Ferrari #miglioriamo - mariamgottih : Quando sei parte della FDA vs quando diventi pilota Ferrari???? Buon Natale anche a voi Leclerc brothers?????? -