Ferrari, Leclerc da promessa a capitano: la Rossa si affida a Charles (Di venerdì 25 dicembre 2020) Difficilmente in passato si è assistito a un epilogo del genere. Fuori Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo, e dentro un altro giovanotto di belle speranze come Carlos Sainz. Il Mondiale 2021 per la Rossa sarà un campionato inedito e ricco di punti interrogativi. Tante sono le cose da scoprire e analizzare a partire da una monoposto che dovrebbe contare su un motore ben più competitivo rispetto a quello utilizzato nell'ultima stagione. Ma tra i tanti dubbi e tra le tante variabili che a oggi non possiamo trovare una risposta, c'è una certezza. Il suo nome è Charles Leclerc e a 24 anni sarà eletto capitano della scuderia di Maranello. Qualità, leadership, costanza e quel pizzico di cattiveria. Il giovane monegasco ha dimostrato di avere tutto e proprio come Max Verstappen (suo coetaneo) si avvia a guidare ...

