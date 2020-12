Fermati con un etto di eroina e subito scarcerati. “Dovevano fare scorta per il lockdown” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Brescia, 25 dic – Una coppia fermata dagli agenti in possesso di una cospicua quantità di eroina è stata scarcerata 48 ore dopo dal Gip, con una motivazione che ha dell’incredibile: «Dovevano fare scorta per il lockdown». Durante i giorni di zona rossa – ha così stabilito il giudice per le indagini preliminari nel rimettere in libertà i due – sarebbe stato più difficile, se non impossibile, spostarsi e trovare gli spacciatori. E così la coppia, residente a Padova e trovata in possesso di un etto di eroina, è tornata libera. Lo riporta Il Giorno. E’ consentito fare scorta di eroina per il lockdwon E’ proprio bizzarro questo Natale regolato da un Dpcm che definire sovietico è un eufemismo, dove schiere di vigili multano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Brescia, 25 dic – Una coppia fermata dagli agenti in possesso di una cospicua quantità diè stata scarcerata 48 ore dopo dal Gip, con una motivazione che ha dell’incredibile: «per il». Durante i giorni di zona rossa – ha così stabilito il giudice per le indagini preliminari nel rimettere in libertà i due – sarebbe stato più difficile, se non impossibile, spostarsi e trovare gli spacciatori. E così la coppia, residente a Padova e trovata in possesso di undi, è tornata libera. Lo riporta Il Giorno. E’ consentitodiper il lockdwon E’ proprio bizzarro questo Natale regolato da un Dpcm che definire sovietico è un eufemismo, dove schiere di vigili multano ...

