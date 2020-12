Fermati con 300 dosi eroina in auto. Il giudice li libera: «Hanno fatto provviste per il lockdown» (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Dovevano fare scorta per questi giorni di zona rossa in cui sarebbe stato più difficile muoversi e trovare gli spacciatori”. Così, in sintesi, il gip di Brescia ha motivato la decisione di rimettere in libertà una coppia di Padova, trovata in possesso di un etto di eroina. Insomma, un etto di eroina, in lockdown vale come modica quantità. eroina in lockdown: se ne può detenere di più I due erano stati Fermati sull’autostrada A4, all’altezza di Palazzolo. Lui 44 anni e lei 53 sono entrambi tossicodipendenti ma con un lavoro stabile e incensurati. «È persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori». La decisione ha tenuto conto del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Dovevano fare scorta per questi giorni di zona rossa in cui sarebbe stato più difficile muoversi e trovare gli spacciatori”. Così, in sintesi, il gip di Brescia ha motivato la decisione di rimettere in libertà una coppia di Padova, trovata in possesso di un etto di. Insomma, un etto di, invale come modica quantità.in: se ne può detenere di più I due erano statisull’strada A4, all’altezza di Palazzolo. Lui 44 anni e lei 53 sono entrambi tossicodipendenti ma con un lavoro stabile e incensurati. «È persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori». La decisione ha tenuto conto del ...

