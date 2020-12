Felipe Melo, che frecciata alla Juventus: l’esultanza è virale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il match tra Juventus e Fiorentina é terminato con un cocente tre a zero per i viola. Felipe Melo, doppio ex, é esploso di gioia al fischio finale Felipe Melo ha sorpreso proprio tutti. La Juventus ha rimediato una clamorosa ed inaspettata sconfitta. Sono ben tre i gol rifilati da una Fiorentina che naviga in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il match trae Fiorentina é terminato con un cocente tre a zero per i viola., doppio ex, é esploso di gioia al fischio finaleha sorpreso proprio tutti. Laha rimediato una clamorosa ed inaspettata sconfitta. Sono ben tre i gol rifilati da una Fiorentina che naviga in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TraveLearner : Ahahaha Felipe Melo grande. Te li sei fottuti i soldi della Juve ?? I AM HAPPY TO KNOW YOU ARE FIORENTINA SUPPORTER,… - CalcioWeb : #FelipeMelo umilia la @juventusfc: il VIDEO contro i bianconeri - ale5_maggio : @IFTVofficial Felipe Melo, Agroppi, Cassano, Naingollan, Borja Valero, Nicola Berti, Pasquale Bruno, Glik ecc...non… - ROSSIPA42950428 : RT @gianlucaeboli1: Felipe Melo è uno che per caso è diventato calciatore - gianlucaeboli1 : Felipe Melo è uno che per caso è diventato calciatore -