Farmacista si spaccia per medico e vende presunti trattamenti “naturali” contro il Covid | scoperto dopo una lunga indagine

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Unsi è presentato comee ha venduto” non approvati a prezzi spropositati. Ora dovrà rimborsare migliaia di dollari Undel New Jersey si è mascherato dae ha venduto” per il coronavirus privi di alcune certificazione scientifica della loro efficacia. Il Board of Medical Examiners L'articolo NewNotizie.it.