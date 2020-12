Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gli anticorpi monoclonali danno una speranza in più. Questa volta una sperimentazione avviata in Gran Bretagna dall’University College London Hospital e AstraZeneca Potrebbe portare a un farmaco in grado di evitare che un soggetto sia contagiato dal Covid19 e sviluppi la malattia. La terapia con anticorpi, riferisce il Guardian che ha pubblicato la notizia in anteprima, Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi contro la malattia e Potrebbe essere somministrata come trattamento di emergenza a pazienti ricoverati in ospedale e a ospiti delle case di cura. In questo modo si eviterebbe la nascita di focolai con il coinvolgimento di soggetti fragili. Il farmaco Potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Glidanno una speranza in più. Questa volta una sperimentazione avviata indall’University College London Hospital e AstraZenecaportare a un farmaco in grado di evitare che un soggetto sia contagiato dal19 e sviluppi la malattia. La terapia con, riferisce il Guardian che ha pubblicato la notizia in anteprima,di 6-12contro la malattia eessere somministrata come trattamento di emergenza a pazienti ricoverati in ospedale e a ospiti delle case di cura. In questo modo si eviterebbe la nascita di focolai con il coinvolgimento di soggetti fragili. Il farmaco...

ElioLannutti : RT @fattoquotidiano: Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi”… - monicabenn2 : RT @globalistIT: - MircoScatizzi : RT @fattoquotidiano: Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi”… - fattoquotidiano : Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 me… - clikservernet : Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 me… -