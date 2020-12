Farmaci Covid, a Londra via a test sugli anticorpi monoclonali: “La terapia potrebbe evitare un’infezione per 6-12 mesi” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gli anticorpi monoclonali danno una speranza in più. Questa volta una sperimentazione avviata in Gran Bretagna dall’University College London Hospital e AstraZeneca potrebbe portare a un farmaco in grado di evitare che un soggetto sia contagiato dal Covid19 e sviluppi la malattia. La terapia con anticorpi, riferisce il Guardian che ha pubblicato la notizia in anteprima, potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento di emergenza a pazienti ricoverati in ospedale e a ospiti delle case di cura. In questo modo si eviterebbe la nascita di focolai con il coinvolgimento di soggetti fragili. Il farmaco potrebbe essere somministrato anche a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Glidanno una speranza in più. Questa volta una sperimentazione avviata in Gran Bretagna dall’University College London Hospital e AstraZenecaportare a un farmaco in grado diche un soggetto sia contagiato dal19 e sviluppi la malattia. Lacon, riferisce il Guardian che ha pubblicato la notizia in anteprima,garantire un’immunità di 6-12contro la malattia eessere somministrata come trattamento di emergenza a pazienti ricoverati in ospedale e a ospiti delle case di cura. In questo modo si eviterebbe la nascita di focolai con il coinvolgimento di soggetti fragili. Il farmacoessere somministrato anche a ...

