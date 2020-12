Famiglia si riunisce per Natale nonostante i divieti e posta il video sui social: “Fanc*lo Conte” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Se la maggior parte degli italiani celebra il Natale 2020 nel rispetto delle norme anti-Covid, c’è anche chi non accetta le restrizioni e le viola o aggira. In questi giorni stanno circolando sui social alcuni video provocatori contro i divieti imposti dal decreto legge del 18 dicembre scorso. Nelle clip, diventate virali, si vedono folti gruppi di parenti o amici riuniti a tavola senza distanziamento e mascherine. In uno, in particolare, girato il 23 dicembre, la ragazza autrice del video esclama entusiasta davanti alla tavolata: “Visto che Conte ci chiude, noi il Natale lo festeggiamo oggi. Auguri e fanculo Conte!”. Un altro video ritrae una decina di persone che mangiano a tavola: a un certo punto suona una sirena e le persona ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Se la maggior parte degli italiani celebra il2020 nel rispetto delle norme anti-Covid, c’è anche chi non accetta le restrizioni e le viola o aggira. In questi giorni stanno circolando suialcuniprovocatori contro iimposti dal decreto legge del 18 dicembre scorso. Nelle clip, diventate virali, si vedono folti gruppi di parenti o amici riuniti a tavola senza distanziamento e mascherine. In uno, in particolare, girato il 23 dicembre, la ragazza autrice delesclama entusiasta davanti alla tavolata: “Visto checi chiude, noi illo festeggiamo oggi. Auguri e fanculo!”. Un altroritrae una decina di persone che mangiano a tavola: a un certo punto suona una sirena e le persona ...

BarbySavino : RT @Inter: Il Natale si festeggia in famiglia e quella interista si riunisce il 16 dicembre allo stadio Meazza, per finire la canzone manca… - _GL_M_ : RT @Inter: Il Natale si festeggia in famiglia e quella interista si riunisce il 16 dicembre allo stadio Meazza, per finire la canzone manca… - MariaLu91149151 : RT @RESTIFAR1: @NinaRicci_us @MariaLu91149151 L'unica nota mesta del Natale, di norma, è la mancanza di un posto a tavola la sera quando la… - RESTIFAR1 : @NinaRicci_us @MariaLu91149151 L'unica nota mesta del Natale, di norma, è la mancanza di un posto a tavola la sera… - lsomca : io ogni volta che la mia famiglia si riunisce (perché on a daily basis non esco dalla camera) -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia riunisce Natale è la festa in cui la famiglia si riunisce, Natale è gioia! Redazione Il Natale in famiglia dei vip, dai Ferragnez a Elisabetta Gregoraci

Un Natale diverso per tutti quello del 2020, anche per i vip che provano a trascorrerlo accanto alle persone più care ...

Abbracci anticontagio, sguardi complici e regali sanificati: il Natale delle Rsa

I 79 pazienti della residenza "Anni Azzurri" hanno dovuto rinunciare a degli spazi di socialità per prevenire il contagio. Ma nei giorni ...

Un Natale diverso per tutti quello del 2020, anche per i vip che provano a trascorrerlo accanto alle persone più care ...I 79 pazienti della residenza "Anni Azzurri" hanno dovuto rinunciare a degli spazi di socialità per prevenire il contagio. Ma nei giorni ...