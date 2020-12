Esplosione in centro città negli Usa | camper bomba | ci sono feriti

RaiNews : L'esplosione è stato 'un atto intenzionale', riferisce la polizia di #Nashville #nashvilleexplosion - repubblica : Usa, esplosione nel centro di Nashville: 'Atto intenzionale'. Indaga l'Fbi [aggiornamento delle 17:31] - Tg3web : Forte esplosione all'alba nel centro di Nashville, nel Tennessee. Tre feriti, gravi danni a edifici e veicoli circo… - i_love_gossip__ : RT @perchetendenza: 'Nashville': Perché una forte esplosione si è verificata questa mattina all'alba nel centro di questa città in Tennesse… - ESLTeMPe : RT @perchetendenza: 'Nashville': Perché una forte esplosione si è verificata questa mattina all'alba nel centro di questa città in Tennesse… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione centro

Dal camper esploso in pieno centro a Nashville, in Tennessee, è arrivato un messaggio audio registrato che mette in allerta sulla deflagrazione di una bomba «in 15 minuti». Dal video diffuso dalle ...NASHVILLE - Un camper posteggiato nel centro di Nashville è esploso all'alba (alle 6.30 ora locale, 13.30 in Svizzera) in quello che sembra un atto «intenzionale», secondo la polizia della città del ...