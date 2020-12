Esplosione a Nashville | cosa è successo Le ipotesi

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Un camper parcheggiato è esploso alle 6:30 della mattina (ora locale) a, in Tennessee. Le autorità locali dello Stato orientale degli Stati Uniti dicono che si è trattato di “un atto intenzionale” (il virgolettato è del sindaco John Cooper), ma non ci sono troppe informazioni per il momento. Tre persone sono state portate in ospedale, nessuna di loro è in pericolo di vita. L’Fbi è sul posto per indagare sull’accaduto. Police and fire officials are investigating an explosion in, Tennessee. Police say the blast is “linked to a vehicle.”https://t.co/nUYwRfp5OG pic.twitter.com/J6qvYR7YoA — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 25, 2020 Adesso è una questione di sicurezza pubblica garantire che tutti vengano individuati e assicurare che “la diffusione delle fiamme non si estenda”, ha spiegato all’ Associated Press Michael Knight, ...