Esplode autobomba nel giorno di Natale | ci sono feriti

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Un'esplosione ha scosso il centro di Nashville, nello Stato americano del Tennessee. A saltare per aria è stata un auto, riferisce la Cnn, citando la polizia secondo cui è stato un atto "intenzionale". Agenti e vigili del fuocosul posto. Al momento ci sarebbero tre, nessuno in condizioni gravi. I fattiavvenuti alle 6.30 (ora locale) della mattinata di oggi,di. Stando a quanto accertato una bombola a gas all'interno di un camper sarebbe esploso causando anche danni ai palazzi della 2nd Avenue south. Le forze dell'ordine stanno indagando. "Crediamo che l'esplosione sia stata un atto intenzionale", ha detto il portavoce della polizia, Don Aaron. Tre personestate trasportate in ospedali dalla scena, ma nessuna è in condizioni critiche, ...