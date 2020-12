Esercito alla frontiera, ecco il vaccino in Italia: un giorno storico (e il timore delle razzie) (Di venerdì 25 dicembre 2020) A suo modo, un momento storico. Le prime fiale del vaccino contro contro il coronavirus sono arrivate in Italia. Il primo camion con 9.750 dosi del vaccino di Pfizer e BioNTech è arrivato in territorio Italiano dalla frontiera del Brennero, dopo essere partito da Puurs, in Belgio. Scortato dai carabinieri, il mezzo si dirigerà ora all'ospedale Spallanzani di Roma. Dall'ospedale romano, i contenitori - programmati per mantenere la temperatura a meno 70 gradi - verranno successivamente distribuiti alle Regioni, sempre sotto la protezione dell'Esercito. Il timore, infatti, è che vengano commesse razzie di vaccini per poi venderli al mercato nero. Parte dei contenitori saranno trasportati dallo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) A suo modo, un momento. Le prime fiale delcontro contro il coronavirus sono arrivate in. Il primo camion con 9.750 dosi deldi Pfizer e BioNTech è arrivato in territoriono ddel Brennero, dopo essere partito da Puurs, in Belgio. Scortato dai carabinieri, il mezzo si dirigerà ora all'ospedale Spnzani di Roma. Dall'ospedale romano, i contenitori - programmati per mantenere la temperatura a meno 70 gradi - verranno successivamente distribuiti alle Regioni, sempre sotto la protezione dell'. Il, infatti, è che vengano commessedi vaccini per poi venderli al mercato nero. Parte dei contenitori saranno trasportati dallo ...

