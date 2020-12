Eriksen | Gomez | Boga | l’intreccio che può cambiare la Serie A – ANews

Leggi su serieanews

(Di venerdì 25 dicembre 2020), dall’Inter al Sassuolo, gli intrecci del calciomercato di gennaio possonolaA. Il numero 10 nel calcio moderno è cambiato, è diventato duttile come piace agli allenatori, la fantasia può sprigionarsi in campo in vari modi: da interno di centrocampo, sulla trequarti o partendo dalla corsia laterale. È la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito.com Tutte le Notizie dellaA.