Elisabetta Gregoraci Instagram | sotto l’albero così con l’ex Briatore | il dettaglio malizioso

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 25 dicembre 2020) «A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai», diceva una vecchia pubblicità. E queste festività del 2020 sono riuscite a compiere il miracolo: riunire la famiglia. L’imprenditore e la sua ex mogliehanno cenato insieme per la Vigilia, come prova uno scatto favoloso postato su. Look sobrio per Mr Billionare, esplosiva la showgirl di Soverato. Undell’outfit delgieffina è irresistibile,. leggi anche l’articolo —>-Petrelli storia infinita,manda aereo a Pierpaolo: il contenuto non lascia dubbiin forma strepitosa, magnifica avvolta da un abito rosso. La conduttrice di “Battiti Live”, reduce ...