Elisabetta Canalis, il vestitino natalizio è un bel regalo per i fan – FOTO (Di venerdì 25 dicembre 2020) La nota showgirl, Elisabetta Canalis, ormai figlia adottiva dell’America, ha pubblicato un messaggio di auguri per i suoi fan. L’abito è da urlo. Nelle ultime ore l’ex storica velina di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 dicembre 2020) La nota showgirl,, ormai figlia adottiva dell’America, ha pubblicato un messaggio di auguri per i suoi fan. L’abito è da urlo. Nelle ultime ore l’ex storica velina di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

TizianoFerro : Grazie @JustElisabetta per esserci sempre. Persone, animali, amici ???? Se volete leggere per intero la lettera che E… - LIrresponsabile : elisabetta, dacci la linea! - canalis: ''pubblico volentieri l'articolo di roberto d'agostino'' -… - valentinadigrav : RT @tempoweb: 'No alla censura buonista' Elisabetta Canalis sta con la Littizzetto e affonda #wandanara - zazoomblog : Maurizio Costanzo con Luciana Littizzetto contro Wanda Nara: “Te lo dovevi aspettare … “ Elisabetta Canalis “anche… - infoitcultura : “Siate sempre dei pensatori liberi”: la presa di posizione di Elisabetta Canalis -