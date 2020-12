Elisabetta Canalis: Gli auguri di Buon Natale, tutti notano il dettaglio piccante! (Di venerdì 25 dicembre 2020) Elisabetta Canalis, ha pubblicato pochi minuti fa una bellissima immagine per fare gli auguri su Instagram, ma il dettaglio non sfugge. Lei è bella, e super simpatica, stiamo parlando di Elisabetta Canalis, che come molti altri vip, ha voluto fare gli auguri di Buon Natale sul suo profilo social di Instagram. Ma a molti follower L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 25 dicembre 2020), ha pubblicato pochi minuti fa una bellissima immagine per fare glisu Instagram, ma ilnon sfugge. Lei è bella, e super simpatica, stiamo parlando di, che come molti altri vip, ha voluto fare glidisul suo profilo social di Instagram. Ma a molti follower L'articolo proviene da Leggilo.org.

TizianoFerro : Grazie @JustElisabetta per esserci sempre. Persone, animali, amici ???? Se volete leggere per intero la lettera che E… - LIrresponsabile : elisabetta, dacci la linea! - canalis: ''pubblico volentieri l'articolo di roberto d'agostino'' -… - valentinadigrav : RT @tempoweb: 'No alla censura buonista' Elisabetta Canalis sta con la Littizzetto e affonda #wandanara - zazoomblog : Maurizio Costanzo con Luciana Littizzetto contro Wanda Nara: “Te lo dovevi aspettare … “ Elisabetta Canalis “anche… - infoitcultura : “Siate sempre dei pensatori liberi”: la presa di posizione di Elisabetta Canalis -