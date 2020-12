Elisabetta Canalis: "Basta censura buonista e politicamente corretto" - (Di venerdì 25 dicembre 2020) Novella Toloni L'ex velina ha condiviso sui suoi canali social una lettera di Roberto D'Agostino contro la censura e le etichette e si è schierata in difesa della libertà di espressione "Sono stata vittima e oggetto di diverse battute di Luciana Littizzetto e ne sono onorata". Comincia così lo sfogo di Elisabetta Canalis su Instagram. L'ex velina sarda ha affidato al web una riflessione sul politically correct, un trend sempre più dominante in Italia e che nelle ultime settimane ha visto scoppiare più di una polemica. A dare il "la" al messaggio di Elisabetta Canalis è stato un articolo pubblicato su Dagospia a firma del suo ideatore, Roberto D'Agostino, in cui il giornalista ha affrontato il delicato tema della censura buonista. Dal "gallina" ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Novella Toloni L'ex velina ha condiviso sui suoi canali social una lettera di Roberto D'Agostino contro lae le etichette e si è schierata in difesa della libertà di espressione "Sono stata vittima e oggetto di diverse battute di Luciana Littizzetto e ne sono onorata". Comincia così lo sfogo disu Instagram. L'ex velina sarda ha affidato al web una riflessione sul politically correct, un trend sempre più dominante in Italia e che nelle ultime settimane ha visto scoppiare più di una polemica. A dare il "la" al messaggio diè stato un articolo pubblicato su Dagospia a firma del suo ideatore, Roberto D'Agostino, in cui il giornalista ha affrontato il delicato tema della. Dal "gallina" ...

TizianoFerro : Grazie @JustElisabetta per esserci sempre. Persone, animali, amici ???? Se volete leggere per intero la lettera che E… - annaros70527446 : @Palazzo_Chigi ELISABETTA, DACCI LA LINEA! - CANALIS: ''PUBBLICO VOLENTIERI L'ARTICOLO DI ROBERTO D'AGOSTINO SULLA… - annaros70527446 : @Deputatipd ELISABETTA, DACCI LA LINEA! - CANALIS: ''PUBBLICO VOLENTIERI L'ARTICOLO DI ROBERTO D'AGOSTINO SULLA CEN… - infoitcultura : Maurizio Costanzo con Luciana Littizzetto contro Wanda Nara: “Te lo dovevi aspettare … “, Elisabetta Canalis “anche… - GiuseppeBrandon : E' VERO NON SI PUO' PIU' ESPRIMERE UN'OPINIONE, CHE TRISTEZZA, RESTANO SOLTANTO LE BUGIE ! ELISABETTA, DACCI LA LI… -