Elezioni a Milano, Salvini: io candidato sindaco? Prima della pensione (Di venerdì 25 dicembre 2020) Milano, 25 dicembre 2020 - Dopo la decisione di Beppe Sala di correre al mandato bis alla carica di sindaco di Milano è attesa per il nome del candidato di centrodestra. Oggi sulle amministrative 2021 ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020), 25 dicembre 2020 - Dopo la decisione di Beppe Sala di correre al mandato bis alla carica didiè attesa per il nome deldi centrodestra. Oggi sulle amministrative 2021 ...

Il leader della Lega: ho la città nel cuore ma mi sembra che ci siano candidati anche più giovani di me all'altezza ...

Grillo a Milano col direttorio, messaggio per il dopo Casaleggio

Io sono a Milano ma parto subito per Siena (dove ha un incontro in ... Anche senza Casaleggio, sarà questa l'arma che il M5S continuerà a usare per scalare i sondaggi fino alle elezioni.

