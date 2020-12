Economia circolare | 72 proposte al Mise | domande per 72 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 72 legià presentate dalle imprese per progetti di ricerca e sviluppo in, il nuovo incentivo partito il 10 dicembre 2020 per favorire la riconversione delle attività produttive verso un modello diche mantiene il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti. Lo annuncia ilin una nota. Numerose altrerisultano invece in corso di compilazione. L’ammontare complessivo di risorse richieste al 22 dicembre e’ pari a circa 76su 217messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico. La misura e’ gestita in collaborazione con Invitalia e Enea. Di questi 76, in particolare 59 ...