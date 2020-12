E’ sempre mezzogiorno in onda anche a Santo Stefano: le ricette della festa (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una grande sorpresa per tutto il pubblico di Rai 1 che si ritroverà davanti alla tv il 26 dicembre con ancora tanta voglia di preparare le ricette per le feste. Antonella Clerici apre le porte della sua cucina su Rai1 anche sabato 26 dicembre, con “È sempre mezzogiorno!”, in onda alle 12. Una puntata speciale dedicata ovviamente alle ricette delle feste. Dopo i piatti da preparare a Natale è la volta dei piatti per il Capodanno da passare in famiglia, con le persone a noi più vicine. Come di consueto Antonella regalerà consigli di cucina, in un’atmosfera di allegria, scherzi, giochi e risate. Ad affiancare la conduttrice, nello studio immerso in un bosco da fiaba, tanti cuochi pronti a spiegare gustose ricette tipiche delle feste. Ma scopriamo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una grande sorpresa per tutto il pubblico di Rai 1 che si ritroverà davanti alla tv il 26 dicembre con ancora tanta voglia di preparare leper le feste. Antonella Clerici apre le portesua cucina su Rai1sabato 26 dicembre, con “È!”, inalle 12. Una puntata speciale dedicata ovviamente alledelle feste. Dopo i piatti da preparare a Natale è la volta dei piatti per il Capodanno da passare in famiglia, con le persone a noi più vicine. Come di consueto Antonella regalerà consigli di cucina, in un’atmosfera di allegria, scherzi, giochi e risate. Ad affiancare la conduttrice, nello studio immerso in un bosco da fiaba, tanti cuochi pronti a spiegare gustosetipiche delle feste. Ma scopriamo ...

