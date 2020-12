Donna di 78 anni trovata morta dopo una rapina nel Maceratese. La procura indaga per omicidio (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una Donna di 78 anni, Rosina Cassetti, è stata trovata morta la notte scorsa dopo una rapina in casa, secondo quanto riferito dai suoi familiari ai carabinieri. L’episodio è avvenuto in una villetta in via Pertini, a Montecassiano (Macerata), dove Cassetti viveva con il marito, la figlia e un nipote. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo della Donna riverso sul pavimento della cucina. Stando a quanto riferito dai parenti, un uomo si sarebbe introdotto in casa, avrebbe schiaffeggiato la figlia della vittima e chiuso il marito in bagno. A liberarli sarebbe stato il nipote al ritorno a casa. L’ipotesi è che la Donna sia deceduta a causa di un malore dopo essersi trovata faccia a faccia con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unadi 78, Rosina Cassetti, è statala notte scorsaunain casa, secondo quanto riferito dai suoi familiari ai carabinieri. L’episodio è avvenuto in una villetta in via Pertini, a Montecassiano (Macerata), dove Cassetti viveva con il marito, la figlia e un nipote. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo dellariverso sul pavimento della cucina. Stando a quanto riferito dai parenti, un uomo si sarebbe introdotto in casa, avrebbe schiaffeggiato la figlia della vittima e chiuso il marito in bagno. A liberarli sarebbe stato il nipote al ritorno a casa. L’ipotesi è che lasia deceduta a causa di un maloreessersifaccia a faccia con il ...

