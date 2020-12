Decreto Natale | 25 dicembre | cosa si può fare oggi?

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Uno dei giorni più belli e ultimi dell’anno deve essere vissuto con molti divieti e attenzioni, tuttavia seguendo bene le disposizioni dele del Dpcm è possibile riuscire ad organizzare un lieto 25, addirittura con un pranzo dove sono previsti ospiti. Leggiamo benec’è scritto nelle slide del Governo.25: spostamenti, si puòanche la spesa e andare a messa Iniziamo subito con lo scrivere che, leggendo il, gli spostamenti all’interno della regione sono consentiti, anche verso le seconde case non fuori dalla propria regione e sempre con tantissimi limiti e attenzioni da dover seguire. Si può andare a lavorare, ci si ...

La raccomandazione principale, al di là delle disposizioni dell'ultimo Decreto Natale, per il pranzo e il cenone del 25 dicembre è una sola: stare il più possibile a ...Nonostante le faq del governo restano dei casi dubbi. Ecco come comportarsi in caso di controlli e a chi rivolgersi se si intenda contestare la sanzione ...