De Ligt: “Mai pentito di aver scelto la Serie A. Pirlo? Era un mio idolo” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Intervistato da The Athletic, Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato del suo approdo in Serie A e cosa ha imparato in questo primo anno e mezzo di Juventus. Queste le sue parole: “È una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Italia da non italiano. Personalmente mi piacciono molto le sfide e ho pensato che la Serie A fosse il campionato migliore per me: non mi sono mai pentito della scelta e sono contento”. Pirlo un punto di riferimento: “Quando avevo 15 anni giocavo a centrocampo. Ero un numero 6 e i miei modelli erano due: Sergio Busquets e Pirlo. Futuro da Primo Ministro olandese come dice Raiola? Non è la mia ambizione. Mi sto concentrando solo sul mio calcio. E’ questo ciò che amo”. Su Bonucci e Chiellini: “Sono davvero fortunato, visto che gioco con ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 dicembre 2020) Intervistato da The Athletic, Matthijs de, difensore della Juventus, ha parlato del suo approdo inA e cosa ha imparato in questo primo anno e mezzo di Juventus. Queste le sue parole: “È una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Italia da non italiano. Personalmente mi piacciono molto le sfide e ho pensato che laA fosse il campionato migliore per me: non mi sono maidella scelta e sono contento”.un punto di riferimento: “Quando avevo 15 anni giocavo a centrocampo. Ero un numero 6 e i miei modelli erano due: Sergio Busquets e. Futuro da Primo Ministro olandese come dice Raiola? Non è la mia ambizione. Mi sto concentrando solo sul mio calcio. E’ questo ciò che amo”. Su Bonucci e Chiellini: “Sono davvero fortunato, visto che gioco con ...

clikservernet : De Ligt: “Mai pentito di aver scelto la Serie A. Pirlo? Era un mio idolo” - infoitsport : De Ligt, cuore Juve: 'Mai pentito di essere qui. Imparo da Bonucci e Chiellini' - Sportmediaset - infoitsport : De Ligt: 'Non mi sono mai pentito di aver scelto la Juventus, è il posto migliore per me' - Noovyis : (De Ligt: “Mai pentito di aver scelto la Serie A. Pirlo? Era un mio idolo”) Playhitmusic - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #DeLigt: 'Non mi sono mai pentito di aver scelto la #Juve. Imparo da #Bonucci e #Chiellini' -