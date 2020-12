De Ligt: 'Mai pentito di aver scelto la Juve' (Di venerdì 25 dicembre 2020) ROMA - " Ho sempre pensato che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono mai pentito di aver scelto la Juventus ". Lo dice Matthijs De Ligt , il giovane difensore olandese acquistato per 85 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 dicembre 2020) ROMA - " Ho sempre pensato che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono maidilantus ". Lo dice Matthijs De, il giovane difensore olandese acquistato per 85 ...

