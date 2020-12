Dai fichi bifari al melo cannamele: in Sicilia un vivaio custodisce 180 antichi alberi da frutto (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sorbo a piridda, piru zuccarino, mele cannamele, mele gelato cola, albicocca schiddatara, fichi bifari, pruna rapparini. Sembrano nomi di fantasia e invece sono solo alcuni tipi di frutti antichi Siciliani che fanno parte di un catalogo molto particolare: quello del vivaio della cooperativa Petralia sulle Madonie in Sicilia. A mettere insieme ben 180 varietà di antichi alberi da frutto (ma il numero è sempre in crescita) sono quattro agronomi, che da dieci anni raccolgono sull’isola piante, spesso a rischio di estinzione. Petraviva nasce nel 2010 grazie ad un progetto dell’Ente Parco Madonie finanziato del ministero dell’Ambiente già negli anni ’90. All’epoca gli agronomi della coop erano otto: decisero di produrre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sorbo a piridda, piru zuccarino, mele, mele gelato cola, albicocca schiddatara,, pruna rapparini. Sembrano nomi di fantasia e invece sono solo alcuni tipi di fruttini che fanno parte di un catalogo molto particolare: quello deldella cooperativa Petralia sulle Madonie in. A mettere insieme ben 180 varietà dida(ma il numero è sempre in crescita) sono quattro agronomi, che da dieci anni raccolgono sull’isola piante, spesso a rischio di estinzione. Petraviva nasce nel 2010 grazie ad un progetto dell’Ente Parco Madonie finanziato del ministero dell’Ambiente già negli anni ’90. All’epoca gli agronomi della coop erano otto: decisero di produrre ...

