Covid | Zingaretti | battaglia lunga ma con vaccino si può voltare pagina

'Lo Spallanzani al lavoro per essere pronti per il #VaccineDay. La battaglia è ancora lunga, siamo solo agli inizi, ma si può voltare pagina'. Lo scrive su Facebook, il segretario del Pd e presidente ...

Lo scrive su Facebook, il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ringraziando "tutti gli operatori della sanità anche oggi in prima linea, per loro, per tutti.

Vaccino, arrivato in Italia il primo furgone con le fiale del Pfizer-Biontech. Consegnate a Roma 9.750 dosi. Zingaretti: "Battaglia lunga ma si può voltare pagina"

Le prime dosi di vaccino contro il Covid sono arrivate in Italia. Questa mattina, poco dopo le 9.30 il furgone che contiene le fiale prodotte da Pfizer Biontech ha pasato il valico del Brennero ed è ...

Lo scrive su Facebook, il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ringraziando "tutti gli operatori della sanità anche oggi in prima linea, per loro, per tutti.