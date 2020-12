Covid | Viminale | quasi 82mila controlli alla Vigilia | 826 sanzioni

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 81.885 le persone controllate nel giorno delladi Natale, il primo dei dieci giorni 'rossi' previsti dal decreto del 18 dicembre, nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle norme ...

Quasi 82mila le verifiche effettuate dalle forze dell'ordine nel primo giorno di zona rossa in tutta Italia. Le attività commerciali chiuse per ...Giovedì 24 Dicembre, nel primo giorno di "zona rossa" in tutta Italia, le forze dell'ordine hanno fatto 826 multe e 7 denunce. Lo comunica il Viminale, che ha diffuso i dati delle attività di controll ...