Covid, Usa: passeggeri da Gb devono presentare test negativo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le autorità statunitensi hanno annunciato che i passeggeri in arrivo con voli dal Regno Unito dovranno essere negativi al test per il coronavirus prima della partenza: è l'ultima restrizione imposta a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le autorità statunitensi hanno annunciato che iin arrivo con voli dal Regno Unito dovranno essere negativi alper il coronavirus prima della partenza: è l'ultima restrizione imposta a ...

Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - Agenzia_Ansa : #Usa, Donald #Trump minaccia un mese di caos, 'non me ne vado'. Il tycoon sarebbe arrivato anche a minacciare di no… - massimi04366044 : RT @OGiannino: Lo Stato-mamma che dà soldi per bidet e monopattini usa COVID per comprare a spese di tutti la vostra fiducia. Non nel lavor… - MediasetTgcom24 : Covid, Usa: passeggeri da Gb devono presentare test negativo #CORONAVIRUS - gpellarin84 : RT @OGiannino: Lo Stato-mamma che dà soldi per bidet e monopattini usa COVID per comprare a spese di tutti la vostra fiducia. Non nel lavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid: dagli Usa le app che stimano il rischio di contagio ANSA Nuova Europa Brusaferro: indice Rt sotto 1 in tutte le regioni tranne in Molise e Veneto

ROMA – L’epidemia da Covid-19 in Italia è in una fase decrescente ma rallentatata. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa sull’analisi dei dati ...

Covid, Usa: passeggeri da Gb devono presentare test negativo

Le autorita' statunitensi hanno annunciato che i passeggeri in arrivo con voli dal Regno Unito dovranno essere negativi al test per il coronavirus prima della partenza: è l'ultima restrizione imposta ...

ROMA – L’epidemia da Covid-19 in Italia è in una fase decrescente ma rallentatata. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa sull’analisi dei dati ...Le autorita' statunitensi hanno annunciato che i passeggeri in arrivo con voli dal Regno Unito dovranno essere negativi al test per il coronavirus prima della partenza: è l'ultima restrizione imposta ...