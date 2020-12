Covid oggi, il bollettino sul Coronavirus in Italia. I dati del 25 dicembre (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 252020 - Nuovosull'epidemia dain. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Coronavirus oggi. In Europa superati 25 milioni di casi. Vigilia di Natale: 82mila controlli e 826 ... Il Sole 24 ORE Covid: 2.127 nuovi casi positività in E-R, 65 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 25 DIC - Sono 2.127 - 163.290 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, su 10.861 tamponi eseguiti: 976 ...

Bollettino Covid in Lombardia oggi 25 dicembre

Milano, 25 dicembre 2020 - Giorno di Natale in zona rossa in Lombardia. Nella regione più colpita dall'emergenza Covid-19 sono scattate le norme più restrittive previste dal decreto legge per le feste ...

