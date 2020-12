(Di venerdì 25 dicembre 2020) ROMA, 25 DIC - Brutto colpo per ildi Guardiola: sono risultatialGabriele Kyle, e i due pilastri della squadra saranno costretti a saltare il match del ...

calciomercatoit : ?? #ManchesterCity | UFFICIALE: #GabrielJesus, #Walker e due membri dello staff positivi al #Covid! - CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: Manchester City, positivi Jesus e Walker I due giocatori saltano domani il boxing day col Newcastle - ilnapolionline : Ufficiale: Due calciatori del Manchester City sono risultati positivi al covid! - - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Covid19, #ManchesterCity | Si tratta di #Jesus, #Walker e due membri dello staff - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Covid19, #ManchesterCity | Si tratta di #Jesus, #Walker e due membri dello staff -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Manchester

i due pilastri della squadra saranno costretti a saltare il match del boxing day, domani con il Newcastle, e poi quello del 28 contro l'Everton.Due novi positivi in Premier Ligue Il Manchester City deve affrontare due nuovi casi di Coronavirus. Gabriel Jesus e Kyle Walker sono stati sottoposti al tampone e risultati positivi, così come due me ...