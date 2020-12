Covid Liguria, bollettino coronavirus di Natale: crollo dei positivi, 1.600 guariti (Di venerdì 25 dicembre 2020) La E' davvero importante il numero che emerge dal bollettino Covid di oggi per la Liguria : un vero e proprio crollo del numero delle persone attualmente positive, 1.173 in meno, frutto di un ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 dicembre 2020) La E' davvero importante il numero che emerge daldi oggi per la: un vero e propriodel numero delle persone attualmente positive, 1.173 in meno, frutto di un ...

zazoomblog : Covid Liguria bollettino coronavirus di Natale: crollo dei positivi 1.600 guariti - #Covid #Liguria #bollettino - giuliomaselli1 : @RegLiguria Come (quasi) ogni giorno, qui ho pubblicato le curve aggiornate con tutte le tendenze:… - qn_lanazione : Covid Liguria, bollettino coronavirus di Natale: crollo dei positivi, 1.600 guariti #Covid #Coronavirus #Liguria… - AskdataCovid : #Covid, il notiziario di oggi 25 Dicembre 2020 per la regione Liguria: sono 11 gli attuali defunti e i nuovi positi… - Teleradiopace : Covid, Liguria: 445 nuovi casi, il totale dei positivi scende di 1.173. In calo i ricoveri, 11 decessi -