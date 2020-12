Covid | la Fifa rinvia i mondiali U 20 e U 17

(Di venerdì 25 dicembre 2020) (ANSA-AFP) - ROMA, 25 DIC - Laha posticipato iUnder 20 e Under 17, previsti per il prossimo anno rispettivamente in Thailandia e Peru, causa pandemia. La nuova data e' stata fissata ...

La decisione della Fifa, entrambe le rassegne iridate erano in programma il prossimo anno rispettivamente in Thailandia e Perù ...A causa della pandemia la FIFA ha deciso di annullare le edizioni 2021 del Mondiale Under 20 e del Mondiale Under 17, che sono posticipate al 2023: ...