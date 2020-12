Covid Italia, rialzo tasso tamponi: altri 19.037 casi e 459 morti. Ricoveri giù di 668 unità (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2.028.354. L'incremento delle vittime è invece di 459, per un totale dall'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i nuovidiindividuati innelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2.028.354. L'incremento delle vittime è invece di 459, per un totale dall'...

